- Aberto da Austrália antecipa final de duplas com Stefani e Matos

Os organizadores do Aberto da Austrália anteciparam para às 22h (horário de Brasília) desta quinta-feira (26) a final das duplas mistas. O jogo, inicialmente, estava programado para sábado (28). Os brasileiros Luisa Stefani e Rafael Matos buscarão o título inédito em duelo contra os indianos Sania Mirza e Rohan Bopanna.

Medalhista olímpica, a campinense Stefani formou parceria exitosa este ano com gaúcho Matos. Os dois começaram a jogar juntos, no início deste mês, defendendo o Brasil na United Cup - competição por equipes, em Brisbane (Austrália). De lá para cá, venceram todos os jogos – dois no United e quatro no Grand Slam australiano.

????????????????????????



The first all-Brazilian duo to contest an #AusOpen final, Rafael Matos & @Luisa__Stefani will look to become the first all-brazilian pair to ???????????? an Australian Open final.#AO23 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2023

Stefani e Matos podem se tornar a primeira dupla mista do Brasil a levantar o troféu em um Grand Slam. Os últimos que disputaram uma final foram Cássio Mota e Cláudia Moreno, que foram vice-campeões. Em 2016, o país levantou a taça de duplas mistas no Aberto da Austrália com a parceria do mineiro Bruno Soares com a russa Elena Vesnina.

Número 34 no ranking mundial de duplas, Stefani faturou o título de duplas no WTA 500 de Adelaide no último dia 13, ao lado da norte-americana Taylor Towsend. A brasileira também competiria em Melbourne, no torneio de duplas femininas, ao lado de outra norte-americana: Caty McNally. A parceira, no entanto, desistiu do torneio, horas antes da estreia, devido a uma lesão.

Luisa Stefani, de 25 anos, figurava entre as 10 melhores do mundo nas duplas, quando lesionou o joelho direito durante a semifinal do US Open, em setembro de 2021. A atleta passou por cirurgia e só voltou a competir em setembro do ano passado e conquistou o título logo ao retornar: WTA 250 de Chennai (Índia). Na sequência, até o fim do ano passado, amealhou ainda os títulos WTA 1000 de Guadalajara (México) e WTA 125 de Montevidéu (Uruguai).

Já Rafael Matos (29º no masculino de duplas) estreou no torneio masculino de duplas, ao lado do espanhol David Vega Hernández, mas eles foram eliminados na estreia.

Tags:

aberto da Austrália | australian open | duplas mistas | Esportes | Luisa Stefani | Rafael Matos | tênis | título inédito