SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos recusou uma proposta de empréstimo do Argentinos Juniors (Argentina) por Gabriel Carabajal antes de voltar a dar chances para o meia no Campeonato Paulista.

O QUE ACONTECEU

O Argentinos Juniors, classificado para a Libertadores da América, tentou contratar Carabajal por empréstimo. O clube estava disposto a pagar para ter o retorno do meia até o fim de 2023.

O técnico Odair Hellmann vetou o negócio e escalou Carabajal como titular contra o Água Santa, na Vila Belmiro.

Carabajal ficou animado com as primeiras chances sob o comando de Odair e deseja permanecer.

O QUE ESTÁ POR TRÁS

Carabajal foi contratado por R$ 8 milhões junto ao Argentinos Juniors em agosto de 2022. O valor alto para um atleta de 32 anos foi contestado por parte do clube e torcida.

O meia chegou já como titular e improvisado de volante com o ex-técnico Lisca. Ele não agradou, foi para o banco e só atuou oito vezes em 2022, com um gol marcado.

Depois da pré-temporada e de testes como meia ou ponta, Carabajal ganhou chances com Odair e pode ter sequência como titular.

O UOL apurou que Carabajal tem se soltado no dia a dia. Nas primeiras semanas, a timidez atrapalhou a adaptação do argentino.

O Santos voltará a campo para enfrentar a Ferroviária no sábado, às 18h30, no Canindé, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.