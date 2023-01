SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de atuar por três jogos e não ser substituído, Calleri ganhou uma folga e foi poupado na goleada do São Paulo sobre a Portuguesa pelo Campeonato Paulista. A apreensão da torcida sobre o poder ofensivo da equipe sem o argentino, no entanto, acabou diante das boas atuações dos homens de frente.

O 4 a 1 construído sobre a Lusa deu ao técnico Rogério Ceni, além da manutenção da invencibilidade do time na temporada, alternativas para o técnico utilizar no clássico diante do Corinthians, marcado para o domingo (29).

ATAQUE MOSTRA EFICIÊNCIA

Galoppo deu trabalho como centroavante. O argentino atuou na posição do compatriota e, mesmo sendo um meia de origem, abriu espaços e tornou-se o destaque da partida com dois gols marcados. Ele já deixou claro que não é atacante, mas se mostrou disponível para atuar improvisado no setor.

Luciano desencantou. O novo camisa 10 são-paulino mostrou versatilidade ao iniciar a partida como meia e aproveitar brechas deixadas pelo companheiro argentino para agredir a zaga da Portuguesa. De quebra, ele abriu o placar de cabeça em um escanteio cobrado por Wellington Rato.

David infernizou a zaga. Velho conhecido de Ceni, o atacante desequilibrou pela ponta-esquerda e foi o responsável por dar a assistência ao primeiro gol de Galoppo no duelo. Ele também pode atuar pela direita.

Pedrinho entrou e fez. O ponta entrou no lugar do próprio David e também deu conta do recado ao decretar o 4 a 1 em um chute forte de perna esquerda. Foi o primeiro dele com a nova camisa.

CALLERI E MAIS QUEM NO CLÁSSICO

Calleri deve voltar ao time titular para o clássico diante do Corinthians.

A tendência é que Ceni monte novamente o ataque com o argentino ao lado de Luciano, com Wellington Rato e David abastecendo a dupla e cobertos por uma dupla de volantes.

Galoppo, Pedrinho e até os jovens Marcos Paulo e Juan ?que entraram na partida desta quinta-feira (26)? surgem como opções para o treinador.

SÃO PAULO X CORINTHIANS

O jogo ocorre no Morumbi no domingo a partir das 18h30 (de Brasília). É válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

O São Paulo lidera o Grupo B com oito pontos. O Corinthians é o segundo colocado do Grupo A com sete pontos.