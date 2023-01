SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O novo advogado de Daniel Alves, Cristóbal Martell, falou à TVE os motivos que fizeram o jogador mudar sua versão sobre o que ocorreu na boate Sutton, em Barcelona. Uma mulher acusa o lateral direito de agressão sexual.

Daniel Alves "estava em choque" no início, segundo Martell.

O atleta estava tentando esconder sua infidelidade da esposa, Joana Sanz. Por isso, negou inicialmente que conhecia a mulher, mas depois voltou atrás.

De acordo com a reportagem, o advogado não aceitou gravar entrevista, mas respondeu algumas perguntas de um repórter da TV com a câmera desligada.

Daniel Alves está preso provisoriamente em Barcelona desde a última sexta-feira (20).

COMO DENUNCIAR VIOLÊNCIA SEXUAL

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.

Em casos flagrantes de violência sexual, o 190, da Polícia Militar, é o melhor número para ligar e denunciar a agressão. Policiais militares em patrulhamento também podem ser acionados. O Ligue 180 também recebe denúncias, mas não casos em flagrante, de violência doméstica, além de orientar e encaminhar o melhor serviço de acolhimento na cidade da vítima. O serviço também pode ser acionado pelo WhatsApp (61) 99656-5008.

Legalmente, vítimas de estupro podem buscar qualquer hospital com atendimento de ginecologia e obstetrícia para tomar medicação de prevenção de infecção sexualmente transmissível, ter atendimento psicológico e fazer interrupção da gestação legalmente. Na prática, nem todos os hospitais fazem o atendimento. Para aborto, confira neste site as unidades que realmente auxiliam as vítimas de estupro.