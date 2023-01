SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dono dos últimos quatro títulos mundiais -e de seis dos últimos oito-, o Brasil estabeleceu amplo domínio do circuito masculino de surfe. Há vários nomes consolidados, três campeões em ação, figuras emergentes. Só falta uma campeã.

De acordo com o executivo da WSL (Liga Mundial de Surfe), é questão de tempo.

Erik Logan, 50, que dirige a entidade desde 2020, vê na categoria feminina o próximo território a ser conquistado pela "Brazilian Storm", a "tempestade brasileira" que tomou de assalto a modalidade ao longo dos últimos quase dez anos. Segundo ele, além da estabelecida Tatiana Weston-Webb, há uma série de jovens com potencial para alcançar algo parecido com o que fizeram Adriano de Souza, Gabriel Medina, Italo Ferreira e Filipe Toledo no certame dos homens.

"As mulheres brasileiras são ótimas. A Tatiana levou a Carissa Moore ao limite [na final de 2021]. Se você olhar a Luana, que agora está competindo pelo Brasil... Você não pode ignorar a Sophia Medina e os genes que ela carrega, sabe? Então, eu estou bastante confiante de que a hora delas vai chegar", disse o norte-americano à reportagem.

Weston-Webb, 26, ficou muito perto do título em 2021 e em 2022 foi eliminada no torneio decisivo -em questionada decisão dos juízes-pela australiana Stephanie Gilmore, que viria a ser octocampeã do mundo naquele dia. Sophia Medina, 17, é irmã do tricampeão Gabriel e está na divisão de acesso à elite, assim como Luana Silva, 18, que nasceu no Havaí, mas é filha de brasileiros e anunciou em setembro que passaria a competir pelo Brasil.

O sucesso feminino verde-amarelo no mais alto nível seria importante para o surfe, de maneira geral, e para a WSL, de maneira particular, expandir seus tentáculos pelo país. Mesmo com todas as vitórias recentes, avalia a liga, há espaço para crescimento na terra dos últimos campeões.

"O Brasil é enormemente estratégico para o crescimento global do surfe. Acho ainda existem montes de potencial ao longo do país. Os eventos que fizemos até hoje no Brasil foram alguns dos mais bem-sucedidos, se não os mais bem-sucedidos, do calendário", afirmou Erik.

Saquarema, em 2022, foi o único local do planeta a receber um evento do circuito de elite, um da divisão de acesso, um de longboard, um das qualificatórias regionais e um do Mundial júnior. A cidade fluminense tem uma boa relação com a direção da liga, que busca novas oportunidades na costa brasileira.

"A conexão que os fãs [em Saquarema] têm com o surfe é uma das coisas mais empolgantes para nosso negócio. Mas, se você pega isso e expande um pouco, o que temos é o alinhamento cultural e a oportunidade que o surfe profissional tem no Brasil. Estamos sempre trabalhando com nosso time, com o Ivan [Martinho, executivo da liga para a América Latina], para destravar oportunidades e para organizar eventos regionais", disse Logan.

Destravar oportunidades é o que o ele tem tentado fazer desde que assumiu o papel de CEO da WSL, em 2020. Homem de mídia, ex-presidente da rede da apresentadora Oprah Winfrey, o norte-americano usou sua experiência para tornar o esporte mais atrativo a pessoas que não estavam a ele habituados.

Em uma parceria com a produtora Box to Box -a mesma da série "Drive to Survive", da Netflix, decisiva para o crescimento da Fórmula 1 entre os jovens-, a liga produziu "Make or Break", que vai para sua segunda temporada na Apple TV+ mostrando bastidores do Mundial. Nos Estados Unidos, a liga exibe na emissora ABC o programa "The Ultimate Surfer", disputa entre atletas promissores conduzida pelo lendário Kelly Slater, 50, que vale convites para etapas da elite.

"Tem sido intencional. A Apple TV+, por exemplo, é uma plataforma global massiva com mais fãs do que nós temos na Liga Mundial de Surfe. Então, ter um material e contar uma história em plataformas com milhões de pessoas, expor nosso material e nosso esporte, só trará bons frutos por anos. O foco número um que temos como liga é realmente criar a maior plataforma do mundo para o surfe profissional", afirmou Logan.

Nesse esforço de apresentar um produto atraente, a WSL mudou o formato do campeonato, que tradicionalmente ocorria em disputa do tipo pontos corridos, muitas vezes decidida com antecedência. Desde 2021 os cinco melhores homens e as cinco melhores mulheres da temporada brigam pelo título em uma etapa final. O quinto, com muito menos pontos, pode escalar até o topo batendo aqueles à sua frente no ranking.

Se o torneio ficou mais emocionante, a mudança não foi bem recebida por parte dos fãs tradicionais do esporte. E também por alguns dos principais surfistas da elite, como o brasileiro Italo Ferreira, campeão do mundo em 2019.

"Se você perguntar para a maioria dos surfistas, eles vão falar que não são favor. Às vezes, são muito radicais algumas mudanças. Aí a gente tem que se adaptar muito rapidamente", disse à reportagem o potiguar. "Mas o jogo é jogado, né? Botando para o outro lado, do business, isso acaba trazendo mais marcas, mais empresas e mais dinheiro para que todo aquele espetáculo aconteça. Faz parte do game."

De acordo com Logan, as alterações têm sido "um enorme sucesso por todas as métricas". Segundo, ele, houve entre a primeira e a segunda edição da etapa vale-tudo, o WSL Finals, houve um crescimento de 22% na audiência, que atingiu nível recorde. A liga implantou também um corte no meio da temporada, quando sobrevivem na disputa 22 homens e 12 mulheres -há também cota para convidados.

Os demais têm de buscar na divisão de acesso, a Challenger Series, o retorno à elite. Mais drama, mais imagens para a série da Apple.

"Em todos os esportes, seja o futebol, o futebol americano, o beisebol, a F1, você vê as ligas inovando para refletir os anseios dos fãs, buscando um engajamento de outra maneira. Nosso esporte não é diferente. As mudanças estabelecidas nos últimos três ou quatro anos parecem muito substanciais. Mas a realidade é que não havíamos instituído muita mudança em ao menos uma década, talvez mais", afirmou o executivo.

"Então, quando um esporte passa por mudanças, você vai sempre ter uma reação das pessoas mais tradicionalistas. O que nós fazemos como liga é levar tudo isso em consideração, consultar nossos surfistas e nossos parceiros, e trabalhar na melhor maneira para continuar levando o esporte adiante, para ter o engajamento de um público vasto e jovem", acrescentou.

A WSL, que durante anos teve problemas para evitar o vermelho, não divulga seus números. Mas, segundo Erik, os prejuízos causados pela pandemia de Covid-19 foram superados. "Posso dizer, sem nenhuma dúvida, que este é o mais saudável estado financeiro da companhia na história do esporte. Estamos felizes com o ponto em que estamos e muito empolgados sobre aonde estamos indo."

A nova temporada começará neste domingo (29), com a abertura da janela para a etapa nas tradicionais ondas de Pipeline, no Havaí. Filipe Toledo defenderá seu título, cobiçado por mais nove brasileiros. A disputa feminina, por enquanto, tem apenas uma brasileira, Tatiana Weston-Webb, que, espera a WSL, logo terá a concorrência de Luana Silva, Sophia Medina e outras compatriotas.