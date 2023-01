SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, deu entrevista no pré-jogo da final da Supercopa do Brasil deste sábado (28) contra o Flamengo e aproveitou para opinar sobre o clima em Brasília antes de a bola rolar. O português afirmou que o estádio Mané Garrincha é a 'segunda casa' do rival e pediu imparcialidade.

"Espero que as câmeras da transmissão não estejam viradas só para aquele lado, o vermelho, porque o lado verde está deste lado. Já chega vir jogar na segunda casa do adversário. Devia estar mais misturado. Mas o nosso negócio é estar focado no jogo, fazer uma boa partida. As finais existem para se conquistar e é isso que vamos tentar fazer, do primeiro ao último segundo, contra um grande adversário", declarou Abel.

O PROTESTO TEM CONTEXTO

A definição sobre a escolha do estádio demorou a ser concretizada pela CBF.

Chegou a se cogitar a opção de a final ser disputada no país sede do Mundial de Clubes, o que não avançou.

O Palmeiras enviou um ofício à CBF avisando que não abriria mão de participar ativamente do processo de escolha do local.

A divisão da carga de ingressos também gerou insatisfação do lado alviverde.

Palmeiras e Flamengo se enfrentam às 16h30 (de Brasília) no Mané Garrincha, na capital federal. O Fla quer garantir o terceiro troféu da competição, já o Verdão busca a revanche da final de 2020, perdida nos pênaltis.