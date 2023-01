SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autor de dois dos três gols do Flamengo na derrota por 4 a 3 para o Palmeiras na decisão da Supercopa do Brasil, Gabigol admitiu que o Rubro-Negro precisa melhorar, mas evitou tratar o vice-campeonato como algo que abale a equipe, assumida recentemente por Vítor Pereira, para a sequência da temporada.

O camisa 10 do Fla afirmou que o elenco precisa de tempo para assimilar o novo trabalho e pediu "racionalidade".

"Claro que queríamos ganhar, mas temos que ser um pouco racionais. É um novo trabalho, precisamos melhorar e precisamos de tempo, é normal. Empatamos com o Madureira e acaba o mundo, ganha de cinco no Maracanã e é o melhor. Futebol brasileiro é assim. Temos que ser racionais. Queríamos ganhar, mas foi um grande jogo", disse Gabigol, em entrevista à TV Globo.

"O placar elástico é por causa do início de temporada. Na Libertadores foi pegado, com menos gols. Se fosse no meio de temporada, seria diferente. Agora é melhorar e ver os vídeos para jogar o Mundial", continuou o atacante.

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes no dia 7 de fevereiro, contra Al Hilal ou Wydad Casablanca. Antes, o Rubro-Negro entra em campo pelo Campeonato Carioca na quarta-feira (1), contra o Boavista.