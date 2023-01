SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Água Santa conquistou neste domingo (29) a sua primeira vitória no Campeonato Paulista de 2023, após 2 empates e 2 derrotas nas rodadas passadas. O êxito aconteceu contra a Portuguesa, no Distrital do Inamar, que fechou o confronto em 2 a 1. Ambos os clubes lutam contra o rebaixamento do campeonato em seus grupos.

Os gols do Água Santa foram marcados por Lucas Tocantins, aos 8 minutos do segundo tempo. Renato Junior ampliou para equipe, de pênalti, aos 35 minutos do segundo tempo. A Lusa marcou o de honra aos 43 minutos do segundo tempo com Richard.

A vitória foi um alívio para o Água Santa, que era lanterna do Grupo B e agora soma cinco pontos na tabela de classificação. A Portuguesa segue lanterna no Grupo D, com 4 pontos. O São Bernardo tem dois pontos a mais que a Lusa no mesmo grupo.

Os clubes retornam a campo só no próximo domingo (5). O Água Santa visita o Ituano, às 11h, no estádio Novelli Júnior. A Lusa recebe a Inter de Limeira, às 20h30,

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA 2 X 1 PORTUGUESA

Local: Estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP).

Árbitro: - Fabiano Monteiro dos Santos.

Público: 3.676 pagantes 3.891 total

Rehda: R$ 89.740,00.

Cartões Amarelos:- Reginaldo e Lucas Tocantins (Água Santa); Bruno Leonardo, Pará e Madison (Portuguesa).

Cartão Vermelho: Madison (Portuguesa).

GOLS: Àgua Santaa - Lucas Tocantins, aos 9, Renato Júnior (pênalti), aos 35. Portuguesa - Richard, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁGUA SANTA

Ygor Vinhas; Reginaldo, Didi, Rodrigo Sam e Gabriel Inocêncio; Kady (Joílson), Igor Henrique (Lelê) e Patrick Allan (Lucas Tocantins); Ronald (Renato Júnior), Júnior Todinho e Bruno Xavier (David). Técnico: Thiago Carpini.

PORTUGUESA

Thomazella; Pará, Victor Ramos, Bruno Leonardo e Thallyson; Madison, Tauã, Gustavo Bochecha (Daniel Costa), Lucas Nathan e João Victor (Gustavo Ramos); Paraízo (Richard). Técnico: Mazola Júnior.