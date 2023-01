SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid empatou com a Real Sociedad por 0 a 0 na tarde deste domingo (29), no Santiago Bernabéu, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol.

O goleiro Álex Remiro, da Sociedad, foi o melhor em campo. Em duelo que foi ataque do Madrid contra defesa da Sociedad, o arqueiro garantiu o empate.

Vini Jr teve as principais chances do Madrid, mas parou em Remiro. Na chance mais clara, o brasileiro entrou sozinho na área e desperdiçou batendo em cima do goleiro.

O Real Madrid entrou em campo sem laterais. Com problemas para escalar o time, Ancelotti optou por Camavinga na esquerda e Nacho na direita. Único lateral de origem disponível, Odriozola ficou no banco.

O Real Madrid foi a 42 pontos e viu a vantagem do líder Barcelona aumentar para cinco pontos. Já a Real Sociedad chegou a 39 pontos, manteve a terceiro posição na tabela e aumentou sua série invicta para sete jogos.

Rodrygo

O brasileiro tinha começado no banco nas duas últimas rodadas e voltou ao time titular hoje. Coincidentemente ou não, as partidas no banco ocorreram logo após uma bronca de Carlo Ancelotti pelo jovem atacante não tê-lo cumprimentado após ser substituído.

Saindo do banco nos últimos jogos, Rodrygo tinha ido bem: deu assistência contra o Athletic Bilbao e marcou golaço contra o Atletico de Madrid. Contra a Sociedade, novamente teve boa atuação.

O brasileiro iniciou o jogo do lado direito do ataque, mas terminou como meia. Com o passar dos minutos e o domínio do Madrid, o camisa 21 ganhou liberdade para cair mais para o centro e deixou o setor direito para Valverde subir.

O principal foco do ataque do Madrid foi Vini Jr, mas o ex-jogador do Flamengo não teve noite inspirada no quesito finalização. Ele distribuiu dribles e conseguiu chegar na cara do gol em várias oportunidades, mas não foi capaz de vencer o goleiro Álex Remiro.