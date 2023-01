SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Chelsea acelera detalhes burocráticos e pensa em colocar em campo o volante Andrey assim que ele encerrar a participação no Sul-Americano sub-20 com a camisa da seleção brasileira.

Andrey foi vendido pelo Vasco ao Chelsea no fim do ano passado por um valor que pode chegar a 23 milhões de euros (R$ 125,5 milhões, na época).

Logo depois de ser apresentado pelo clube inglês, ele viajou para defender o Brasil no Sul-Americano sub-20 que acontece na Colômbia.

Andrey é o capitão do time e protagonista absoluto da primeira fase. Ele fez gols nos três primeiros jogos, contra Peru, Argentina e Colômbia, mesmo sendo o camisa 5.

Em campo na equipe dirigida por Ramon Menezes, Andrey participa da saída de bola alinhado com os zagueiros ao mesmo tempo em que marca a saída dos adversários e dá opção ofensiva todo o tempo.

Os gols e o desempenho na Colômbia animam a comissão técnica do Chelsea e mobilizam a diretoria a resolver burocracias referentes à permissão de trabalho do brasileiro no Reino Unido.

Todo jogador que não nasceu na Inglaterra precisa de visto de trabalho para atuar no país. Volta e meia, esse tipo de burocracia atrasa a inscrição de novos contratados. Em 2021, foi instituído um sistema de pontuação para que o atleta possa obter a autorização. O clube que contratar um jogador nesses moldes precisa pedir a inscrição à Federação Inglesa, que faz a avaliação baseado em alguns critérios, como tempo de jogo do atleta como profissional e a liga em que ele atuava.

O sistema de pontos pode ser um problema no caso de Andrey, que tem só 38 partidas como profissional do Vasco, com oito gols marcados. Se o brasileiro não alcançar automaticamente os pontos exigidos para atuar na elite inglesa, o Chelsea precisa pedir uma exceção. O trâmite já foi iniciado por causa da disposição do Chelsea em usar o volante na segunda parte da temporada 2023/2023.

O Chelsea é décimo colocado do Campeonato Inglês, a sete pontos da zona de classificação para a Liga Europa e dez pontos atrás do grupo de equipes que vão para a Liga dos Campeões 2023/2024. Na Champions, encara o Borussia Dortmund nos dias 15 de fevereiro e 7 de março pelas oitavas de final. Em campo, o desempenho não tem despertado confiança.

Andrey é visto como a maior promessa do Vasco nos últimos anos. Além do Chelsea, Liverpool, Barcelona, Newcastle e West Ham também tiveram negociações pela contratação do volante, que já fazia aulas de inglês e se preparou ao longo dos últimos anos para uma grande transferência.