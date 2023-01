SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Stetson Bennett, quarterback bicampeão com a universidade de Georgia, foi detido neste domingo (29) por estar embriagado em público, como informado primeiramente pelo canal de TV WFAA.

O QUE ACONTECEU

Moradores denunciaram à polícia de Dallas que havia um homem bêbado batendo na porta de residências, por volta das 6 horas da manhã deste domingo.

Os policiais chegaram ao local e verificaram que Bennett estava bêbado, de acordo com nota oficial.

Segundo as leis do Texas, "Uma pessoa comete um crime se aparece em um local público enquanto está sob efeito de substâncias, ao nível emque a pessoa pode colocar outra em risco".

Bennett foi preso e levado ao Centro de Detenção de Dallas. Horas depois, o quarterback foi liberado e se recusou a falar com a imprensa.

QUEM É STETSON BENNETT?

O quarterback foi titular de Georgia Bulldogs nos últimos dois anos.

A universidade venceu os dois últimos títulos nacionais da NCAA.

Bennett foi finalista da última edição do Troféu Heisman, que premia o melhor jogador do futebol americano universitário no país.

O quarterback de 25 anos se prepara para o Draft de 2023 da NFL. Segundo a imprensa americana, Bennett não deve ser escolhido por nenhuma franquia nas primeiras rodadas.