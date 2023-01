SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Autor de oito gols em sete jogos na Copa do Qatar-2022, Kylian Mbappé não tem conseguido manter essa fome toda no Campeonato Francês.

De volta ao cotidiano do Paris Saint-Germain, o artilheiro do torneio de futebol mais importante do planeta só marcou uma vez nas cinco rodadas da Ligue 1 disputadas desde a retomada do calendário, no fim de dezembro.

Mbappé fez um gol logo no primeiro jogo do PSG depois de sua volta da seleção (vitória por 2 a 1 sobre o Strasbourg). Depois, passou em branco contra Lens, Rennes e Reims, além de ter desfalcado o clube contra o Angers.

O astro só lembrou suas grandes atuações do Mundial em um torneio de menor relevância, a Copa da França. Na goleada por 7 a 0 sobre o Pays de Cassel, uma equipe amadora, ele marcou cinco vezes.

O incômodo período de seca afastou o atacante francês da parte de cima da briga pela Chuteira de Ouro, o prêmio concedido ao artilheiro máximo dos campeonatos nacionais da Europa na temporada.

O camisa 7 do PSG tem 26 pontos, resultado dos 13 tentos anotados na Ligue 1, e divide a sexta posição com outros cinco jogadores. Ou seja, na prática, ocupa também o décimo lugar. Sua pontuação é pouco mais da metade da do líder da disputa, o norueguês Erling Haaland, do Manchester City, que já soma 50.

A equipe da capital francesa também está sofrendo com a escassez de gols de Mbappé. Apesar de continuar na liderança do campeonato nacional, viu sua vantagem para o Lens, segundo colocado, cair de cinco para três pontos desde o final da Copa do Mundo.

O maior vencedor da história da Chuteira de Ouro é Lionel Messi, que levantou seis troféus (2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019). Nesta temporada, o campeão mundial com a seleção argentina marcou oito vezes pelo Paris Saint-Germain na Ligue 1 francesa e aparece apenas na 87ª posição (16 pontos).

Sem grandes goleadores consagrados no cenário internacional na atualidade, o Brasil já completou 20 anos de jejum. A última vez em que o país do futebol faturou o prêmio foi em 2001/2002, com Jardel, na época jogador do Sporting.

O ex-centroavante do Grêmio também levantou o troféu em 1998/1999. Além dele, apenas Ronaldo (1996/1997) já havia colocado a terra pentacampeã mundial no lugar mais alto do pódio.

Na atual temporada, Jairo (ex-Botafogo e Internacional, atualmente no Pafos, do Chipre) e Neymar (PSG) são os brasileiros mais bem classificados. Eles dividem a 12ª colocação, com 24 pontos. Além deles, o país pentacampeão mundial tem mais dois representantes no top 100: Malcom (Zenit São Petersburgo-RUS) está na 47ª posição e Renan Oliveira (Zalgiris Vinius-LIT) é o 71º.

O "Blog do Rafael Reis" publica semanalmente, sempre às terças-feiras, parciais da corrida pelo posto de artilheiro máximo do Velho Continente.

Confira a classificação da Chuteira de Ouro

1 - Erling Haaland (NOR, Manchester City): 50 pontos (25 gols)

2 - Amahl Pellegrino (NOR, Bodo/Glimt): 37,5 pontos (25 gols)

3 - Harry Kane (ING, Tottenham): 32 pontos (16 gols)

4 - Enner Valencia (QUE, Fenerbahce): 28,5 pontos (19 gols)

5 - Victor Osimhen (NIG, Napoli): 28 pontos (14 gols)

6 - Bobur Abdikholikov (UZB, BGU Minsk): 26 pontos (26 gols)

Ivan Toney (ING, Brentford): 26 pontos (13 gols)

Kylian Mbappé (FRA, Paris Saint-Germain): 26 pontos (13 gols)

Niclas Füllkrug (ALE, Werder Bremen): 26 pontos (13 gols)

Robert Lewandowski (POL, Barcelona): 26 pontos (13 gols)