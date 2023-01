SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos tenta elevar o moral de Ângelo após a proposta quase frustrada do Nottingham Forest (ING) e o bate-boca com um torcedor na Vila Belmiro. Comissão técnica e diretoria do time entendem que o camisa 11 precisa de atenção especial.

O Santos deve recusar a investida do Nottingham Forest (ING) por Ângelo. A janela fecha nesta terça-feira (31) para a Premier League.

O estafe de Ângelo entende que seria uma boa oportunidade para o atacante de 18 anos, principalmente por ter a companhia de Danilo e Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras.

A negociação com o Forest já ocorria quando Ângelo perdeu a paciência e xingou um torcedor que o cobrou na Vila Belmiro no empate com o Água Santa.

Ângelo se tornou alvo das torcidas organizadas e pediu desculpas publicamente depois de novo empate com a Ferroviária, no último fim de semana.

O Santos entende que Ângelo está muito pressionado e precisa voltar a jogar de forma leve e alegre.

O técnico Odair Hellmann e o coordenador esportivo Falcão tem conversado diariamente com o camisa 11 para que ele reencontre seus melhores momentos.

Em entrevista recente, Odair questionou a promoção de Ângelo. O garoto subiu em 2020, com apenas 15 anos, e alternou bons e maus momentos.

Mesmo em momento de baixa, Ângelo atraiu o interesse do Nottingham e de outros clubes europeus. O estafe imaginava propostas de equipes maiores da Europa, mas entende que o Forest fez uma boa oferta diante do contexto atual.

Ângelo tem apenas três gols em 102 jogos pelo Santos. O contrato termina no fim de 2024.