SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A semana sem jogos permite ao Corinthians se ver, depois de cinco partidas em 15 dias, "quase" livre de um problema enfrentado por Fernando Lázaro: as escolhas para o meio de campo.

FALTA DE VOLANTES

Na vitória sobre o São Paulo no último fim de semana, o técnico não contou com Fausto Vera, Cantillo e Maycon -de quebra, Roni deixou a partida no 2° tempo por "desgaste". Diante da escassez na posição, o zagueiro Bruno Méndez chegou a atuar improvisado à frente de Gil e Balbuena.

A notícia boa é que Paulinho retornou após longo tempo de afastamento e substituiu Yuri Alberto -mas ainda é dúvida para atuar por 90 minutos.

Fausto Vera sofreu um trauma no tornozelo na estreia contra o Bragantino e não atuou nos outros quatro jogos;

Cantillo e Maycon deixaram o gramado da Neo Química Arena ainda no 1° tempo no duelo contra o Guarani, realizado na semana passada;

Paulinho estava parado havia oito meses por uma lesão no ligamento do joelho;

HORA DE RECUPERAR

Lázaro ressaltou, na entrevista coletiva pós-vitória no clássico, a importância de ter a semana livre.

FAUSTO VERA

Deve ser o primeiro a retornar. O volante seria relacionado no último fim de semana, mas teve o tornozelo atingido em um treinamento e, por precaução, foi sacado da partida.

PAULINHO TREINA FORTE

Depois de um tempo afastado, ele tem a semana livre para evoluir fisicamente e virar um "reforço" para o setor.

MAYCON

O meio-campista, que vive sua terceira contusão quase que em sequência na equipe, teve lesão de grau 1 diagnosticada na coxa e não causa maiores preocupações. O retorno do camisa 7, no entanto, deve ficar para o meio do mês que vem.

CANTILLO

O colombiano também machucou a coxa. Diferente de Maycon, ele tem lesão de grau 2 e deve ficar mais um mês fora de combate.

Roni saiu, mas não assusta. O jovem vem ganhando elogios de Lázaro e, apesar de ter deixado o clássico mais cedo, deve ser presença confirmada nos próximos jogos do Corinthians,

DU QUEIROZ

O camisa 37 atuou nas cinco partidas da equipe na atual maratona, mesmo com a pesada sequência, não deve ser problema para o fim de semana.

PRÓXIMO JOGO DO CORINTHIANS

Descansado, o Corinthians volta a campo no domingo (5), contra o Botafogo-SP, na Neo Química Arena. A partida ocorre às 18h30 (de Brasília) e é válida pela 6ª rodada do Campeonato Paulista.