SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Por meio de nota oficial em seu site, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou na tarde desta terça-feira (31) que encaminhou uma representação ao Conselho de Ética da entidade após o post de Wallace sobre dar tiros no presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Por meio do Compliance Officer, a representação foi encaminhada ao órgão, que, segundo a entidade, é independente, dará o devido andamento às etapas do processo;

O Comitê classifica como inaceitável a postagem feita pelo jogador, que representou a seleção brasileira de vôlei em três Jogos Olímpicos e, em 2022, foi medalha de bronze no Campeonato Mundial da modalidade;

Após a repercussão do caso, Wallace publicou um vídeo pedindo desculpas, o que parece não ser o suficiente para a entidade.

"Quem me conhece sabe que eu jamais incitaria violência em hipótese alguma, principalmente ao nosso Presidente. Então, venho aqui pedir desculpas, foi um post infeliz que eu acabei fazendo. Errei", disse Wallace, em vídeo postado nas redes sociais.

Mais cedo, o ministro da Secretaria da Comunicação do Governo Federal, Paulo Pimenta anunciou que acionou a Advocacia-Geral da União (AGU) após a publicação da enquete de Wallace sobre tiros em Lula. Em publicação nas redes sociais, o ministro afirmou que vai tomar as "providências necessárias" após o jogador do Cruzeiro realizar enquete sobre um ataque ao Presidente.

Quem também se pronunciou foi a ministra do Esporte, Ana Moser. "Antes de atleta, o jogador Wallace é um cidadão brasileiro e deve responder às nossas leis e instituições", afirmou, compartilhando o comentário do ministro Paulo Pimenta.

PUBLICAÇÃO DO COB NA ÍNTEGRA:

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) informa que na tarde desta terça-feira, 31 de janeiro, encaminhou, por meio do Compliance Officer, representação ao Conselho de Ética da entidade contra o atleta de vôlei Wallace. O órgão, que é independente, dará o devido andamento às etapas do processo.

O Comitê classifica como inaceitável a postagem feita pelo jogador, que representou a seleção brasileira de vôlei em três Jogos Olímpicos e, em 2022, foi medalha de bronze no Campeonato Mundial da modalidade.

O COB reforça que o que move o esporte brasileiro são os valores olímpicos como excelência, respeito e amizade e que, portanto, não há espaço para nenhuma conduta violenta ou de incitação à violência.