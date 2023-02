SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira se sagrou campeão mais uma vez com o Palmeiras no último final de semana, chegando ao seu sétimo título. Com a conquista da Supercopa do Brasil, o português de 44 anos venceu mais da metade das finais que disputou no comando do time paulista.

Desde que foi anunciado pelo clube, no final de outubro de 2020, Abel disputou dez finais.

Ele saiu vitorioso seis vezes em decisões e foi vice nas outras quatro, com um aproveitamento de 60% -o sétimo título foi o do Campeonato Brasileiro de 2022, disputado em pontos corridos e, por isso, não entrou na conta.

Os triunfos em finais foram: o da Copa do Brasil de 2020, os da Libertadores de 2020 e de 2021, o do Paulista de 2022, o da Recopa de 2022 e a Supercopa 2023.

Já os vices aconteceram no Paulista, na Recopa Sul-Americana, na Supercopa do Brasil e no Mundial, todos na temporada de 2021.

Há dois anos e meio como técnico do Palmeiras, Abel só não conquistou um torneio disputado pelo clube: o Mundial de Clubes.

O Palmeiras foi campeão consecutivo da Libertadores e se classificou duas vezes para a competição, mas acabou sendo eliminado pelo Tigres em uma edição e foi derrotado na final pelo Chelsea no ano seguinte.

Os sete canecos em 17 títulos disputados conferem ao treinador português um aproveitamento geral de 41,2%. O número de vezes que ele se sagrou campeão também é superior ao de quantas vezes foi expulso: seis, após o vermelho direto na vitória sobre o Flamengo.

Nesta temporada, o Palmeiras tem pelo menos mais quatro chances de se sagrar campeão novamente: Paulistão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores.