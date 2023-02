RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Al Ahly, do Egito, dominou e venceu o Auckland City, da Nova Zelândia, por 3 a 0, nesta quarta-feira (31), no jogo que abriu o Mundial de Clubes. As equipes estão na chave do Real Madrid e agora os egípcios avançam para as quartas de final da competição.

Os gols foram de El Shahat, Sherif e Tau. Os dois últimos no segundo tempo, quando o jogo ficou mais aberto para os egípcios.

O próximo adversário será o Seattle Sounders, dos Estados Unidos. O vencedor desse confronto pega o Real Madrid na semifinal, na próxima quarta-feira (8).

O Al Ahly foi vice da Liga dos Campeões da África em 2022 e herdou uma vaga que seria, na verdade, do Wydad Casablanca. Os marroquinos entraram como representantes do país-sede.

Antes da partida, o Estádio Ibn Batouta, em Tânger, foi palco da cerimônia de abertura do Mundial de Clubes. O espetáculo teve referências à cultura marroquina, com pontos turísticos e outros elementos nacionais.

No meio da cerimônia houve uma homenagem ao Rei Pelé. Hoalid Regragui, ex-treinador do Wydad Casablanca e comandante do Marrocos na histórica campanha da Copa do Mundo, foi quem puxou o momento.

Regragui lembrou do Rei e uma projeção enorme de Pelé foi exibida no gramado do estádio. A imagem foi do ídolo brasileiro abraçado a Jairzinho, na comemoração do gol na final da Copa do Mundo de 1970.

O JOGO

O jogo não foi de grande qualidade técnica, comprovando as análises anteriores de que a chave do Real Madrid tem uma previsão de ser a menos complicada.

O Al Ahly começou tendo liberdade com a bola e aproveitando o time muito recuado dos australianos. O Auckland, porém, melhorou ao longo do primeiro tempo e passou a ter melhor saída de bola, complicando a vida dos egípcios. Com superioridade atrás, foram poucas boas oportunidades.

Lento na troca de passos e sem conseguir boas infiltrações, o Al Ahly praticamente não aproveitou a posse de bola e o primeiro tempo ia acabando sem grandes emoções. No entanto, com chute de fora da área os egípcios ficaram na frente.

O Al Ahly voltou a dominar o segundo tempo e teve as melhores chances, mas o jogo melhorou um pouco. Melhor para os egípcios, que marcaram mais duas vezes aproveitando todos os espaços.

O Auckland até teve uma oportunidade, mas pecou na tomada de decisão e apresentou pouco desafio. Mitchell ainda foi expulso no último minuto.