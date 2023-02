SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona venceu o Betis fora de casa por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira (1º). Raphinha e Lewandowski fizeram os gols da vitória, a nona seguida do Barcelona. Koundé fez um gol contra no finalzinho, diminuindo para o Betis.

O jogo no estádio Benito Villamarín valeu pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. O Barcelona fecha o primeiro turno na liderança com 50 pontos, oito acima do Real Madrid, que joga nesta quinta-feira (2).

O jogo esteve aberto por mais de uma hora, porque Pedri perdeu duas boas chances e o Betis também ameaçou. Raphinha decidiu na metade do segundo tempo, e o líder do Espanhol administrou até Lewandowski ampliar.

Os minutos finais tiveram alguma emoção após gol contra de Koundé, que empurrou para dentro ao tentar dominar um cruzamento dentro da área. O Betis tentou abafar pelo empate, mas se atrapalhou no desespero e só conseguiu cruzar bolas na área, sem sucesso.

O jogo teve cinco brasileiros, sendo quatro do Betis: o lateral Abner (ex-Athletico-PR), o zagueiro ítalo-brasileiro Luiz Felipe, o ponta Luiz Henrique (ex-Fluminense) e o centroavante Willian José. O único do Barcelona é justamente Raphinha.