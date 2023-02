O Al Ahly (Egito) derrotou o Auckland City (Nova Zelândia) por 3 a 0, nesta quarta-feira (1), no Estádio Ibn Batouta, em Tânger (Marrocos), na partida de abertura do Mundial de Clubes da Fifa.

Al Ahly cruise past Auckland City to advance to the second round.#ClubWC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 1, 2023

Após este triunfo, garantido com gols do meia El Shahat e dos atacantes Sherif e Tau, a equipe egípcia volta a entrar em campo na competição no próximo sábado (4), pelas quartas de final, contra o Seattle Sounders (Estados Unidos). Deste confronto sairá o adversário do Real Madrid (Espanha).

Já o Flamengo, que enfrenta o Boavista a partir das 21h10 (horário de Brasília) desta quarta-feira (1) pela Taça Guanabara, estreia no Mundial apenas a partir das 16h da próxima terça-feira (7), contra o vencedor do confronto entre Al Hilal (Arábia Saudita) e Wydad Casablanca (Marrocos).

