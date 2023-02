SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras contou com um inspirado Giovani para vencer o Mirassol, nesta quarta-feira (1º), por 2 a 0, no estádio José Maria de Campos Maia, em jogo isolado pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Breno Lopes e Atuesta marcaram.

Com time majoritariamente reserva, o Palmeiras abusou nos erros de passe e pouco criou. Abel Ferreira apostou nos jovens da base no segundo tempo, e Giovani se destacou, participando de ambos os gols alviverdes. Endrick seu assistência para o tento de Atuesta.

O único titular a começar a partida foi o goleiro Weverton, já que Marcelo Lomba quebrou um dedo da mão.

Com o resultado, o Palmeiras chega a 11 pontos, lidera o Grupo D e está invicto no Estadual. Na sequência, o time de Abel Ferreira encara o Santos, sábado (4), às 18h30 (de Brasília), no Morumbi.

Curiosidade: A cantora Iza, que vive um affair com o Yuri Lima, do Mirassol, estava no estádio José Maria de Campos Maia.

O JOGO

Abel Ferreira reclamou de pênalti em Breno Lopes aos oito minutos do primeiro tempo. O português se revoltou com a não marcação, virou de costas para o campo e caminhou até o banco. A irritação, porém, foi em vão, já que tanto a arbitragem viu disputa legal dentro da área.

Com o time praticamente reserva, o clube aviverde se incomodou com a marcação alta do time do interior e errou tanto passes curtos quantos lançamentos. Com espaço, o Mirassol teve duas oportunidades para finalizar contra a meta de Weverton, mas sem grande perigo.

Os donos da casa controlaram o início do segundo tempo, explorando roubadas de bola para pegar a defesa adversária aberta. Apesar do volume, o time do interior não conseguiu abrir o placar, muito pelo trabalho da zaga alviverde e do goleiro Weverton.

Gabriel Menino, Giovani, Naves e Endrick foram à campo na segunda etapa e deram fôlego para o Palmeiras, que não só empurrou o Mirassol como chegou ao gol, com direito a falha do goleiro César.

Aos 23 minutos do segundo tempo, Yuri Lima perdeu a bola no campo de ataque, Palmeiras saiu em velocidade, Giovani pedalou para cima da marcação e cruzou para Breno Lopes finalizar. O goleiro César se atrapalhou na hora da defesa e deixou a bola entrar.

Atuesta fechou o placar para o time alviverde aos 48 minutos.

MIRASSOL

César; Lucas Ramon (Arnaldo), Thalisson Kelven, Luiz Olátio, Yuri (Silvinho); Guilherme Biro, Danielzinho (Flávio), Gabriel (Kauan); Xé Roberto, Camilo (Fernandinho), Negueba. Técnico: Ricardo Catalá

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Kuscevic (Naves), Luan, Vanderlan; Jailson (Gabriel Menino), Atuesta, Tabata (Giovani); Breno Lopes, López (Endrick), Navarro (Fabinho). Técnico: Abel Ferreira

Estádio: José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Árbitro: Salim Fende Chavez

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse; Robson Ferreira Oliveira

VAR: Vinicius Furlan

Cartões amarelos: Jailson e Atuesta (PAL); Zé Roberto (MIR)

Gol: Breno Lopes (PAL), aos 23' e Atuesta (PAL), aos 48'/2ºT