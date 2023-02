SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos não conseguiu fazer todo o treino desta quinta-feira (2) por conta da invasão de torcedores organizados. O time alvinegro fará nesta sexta-feira (3) a última atividade antes de enfrentar o Palmeiras no sábado (4), no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

O QUE ACONTECEU

A invasão da Torcida Jovem ocorreu antes do treinamento. Com o clima ruim, o técnico Odair Hellmann optou por suspender parte da atividade.

Não houve violência física, mas os torcedores cobraram firmemente a diretoria, comissão técnica e elenco.

Ângelo e Soteldo, que bateram boca com santistas recentemente, receberam broncas. Ângelo ficou assustado.

MAIS DESFALQUES

O Santos tem problemas dentro e fora de campo para disputar o clássico contra o Palmeiras.

A mais nova ausência é Carabajal. Com problema muscular, o argentino não estará à disposição.

Carabajal se junta a Rodrigo Fernández, Soteldo, Felipe Jonatan, Ed Carlos e Alex no departamento médico.

Maicon, em compensação, está recuperado e pode enfrentar o Palmeiras.

Ângelo deve ser no máximo uma opção no banco de reservas. O Peixe está preocupado com o momento do atacante de 18 anos.

Lucas Lima, se for de fato contratado e regularizado, pode ser uma nova opção para Odair.

Raniel, que continuou no Santos após negociação frustrada com o Cruz Azul (México), deve ser relacionado.

Com todos esses desfalques, o técnico Odair Hellmann pode promover a titularidade de Vinicius Zanocelo ou Camacho ao lado de Sandry e Dodi para escalar três volantes no meio-campo e colocar Lucas Braga com Mendoza e Marcos Leonardo no ataque para substituir Ângelo.

Uma possível escalação é: João Paulo, João Lucas, Maicon (Bauermann), Messias e Lucas Pires; Sandry, Dodi e Vinicius Zanocelo (Camacho); Lucas Braga, Mendoza e Marcos Leonardo.