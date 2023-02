SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O mercado da bola traz novidades envolvendo os principais clubes do Brasil e do mundo

SÃO PAULO PODE OFERECER "PACOTÃO" POR LATERAL DO CORITIBA

Sem poder contar com Orejuela, a cúpula tricolor estuda uma maneira de contar de novo com o lateral direito Nathan, que está emprestado até o fim do trismestre para o Coritiba. O clube paulista está disposto a ceder alguns atletas da base para repatriar o lateral.

FLAMENGO DE OLHO EM ÂNGELO

De acordo com o jornal "O Dia", o clube rubro-negro está interessado na contratação da joia, que subiu para o elenco profissional em 2020, com apenas 15 anos, e tem 102 partidas e três gols.

HYORAN NEGA PROCURA DO CORINTHIANS

O jogador do Atlético-MG afirmou que "não chegou nada até mim, até meu estafe e, pelo que eu estou sabendo, não chegou nada até o clube".

MAIS DESTAQUES

- Gabriel Martinelli renovou com o Arsenal até junho de 2027, segundo o portal "The Athletic"

- Botafogo estende vínculo com goleiro Gatito Fernández até dezembro de 2024

- Atlético-MG negocia meio-campista Calebe com o Fortaleza. Coudet defende permanência do jogador.