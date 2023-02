SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Goleador máximo do Campeonato Carioca, o atacante Lelê sacramentou a vitória por 1 a 0 do Volta Redonda sobre o Fluminense, nesta quinta-feira (2), no estádio Raulino de Oliveira, pelo encerramento da sexta rodada.

Fluminense não contou com Fernando Diniz, que cumpriu suspensão após expulsão contra o Botafogo.

O time tricolor controlou a partida e acumulou chances de abrir o placar na primeira etapa, mas parou em Jefferon e na falta de pontaria.

O Fluminense chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória no Estadual, sendo a segunda derrota, e caiu para a quarta colocação, com dez pontos.

Do outro lado, o Volta Redonda apostou nos lançamentos, e Lelê não perdoou quando ficou cara a cara com Fábio.

Lelê chegou a sete gols no Campeonato Carioca, e seu time é o vice-líder, com 13 pontos, um a menos do que o Flamengo.

O JOGO

As duas rodadas sem vitória pelo Carioca foram suficientes para o Fluminense ir a campo com seus principais nomes, interrompendo a alternância entre titulares e reservas na primeiras rodadas.

O time tricolor foi o senhor do primeiro tempo, ocupando o campo adversário, trocando passes e encontrando espaços para finalizar contra o inspirado goleiro, principal responsável por manter o placar zerado.

Os donos da casa priorizaram o sistema defensivo, mas conseguiram algumas escapadas no decorrer da primeira etapa, testando o goleiro do Fluminense, que levou a melhor.

O segundo tempo contou com um Fluminense controlando a posse e o Volta explorando bolas longas, e quem se deu melhor foram os donos da casa, que balançaram as redes aos três minutos

O gol de Lelê inspirou o vice-líder do Carioca, que testou o goleiro tricolor minutos após abrir o placar. O centroavante parou em chute cruzado, Pedrinho, em finalização de fora da área e Daniel Felipe, em cabeçada após cobrança de falta.

Já nos acréscimos, jogadores e comissão técnica reclamaram de pênalti sobre Giovanni. O árbitro viu disputa normal e não há VAR no jogo. No lance seguinte, André recebeu segundo amarelo por falta em Macário.

VOLTA REDONDA

Jefferson; Wellington Silva (Marcos Vinícius), Alix, Daniel Felipe e Ricardo Sena (Marco Gabriel); Bruno Barra, Henrique Silva (Robinho) e Luciano Naninho (Danrley); Pedrinho, Luizinho e Lelê (Macário). Técnico: Rogério Corrêa

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier (Willian), Nino (Lima), Manoel e Calegari (Jorge); André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso (Giovanni); Jhon Arias, Keno (Arthur) e Cano. Técnico: Eduardo Barros.

Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thayse Marques Fonseca

Cartões amarelos: Calegari, André, Samuel Xavier e Nino (FLU); Macário (VOL)

Cartão vermelho: André (FLU)

Gols: Lelê (VOL), aos três minutos do segundo tempo