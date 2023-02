SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presença de Daniel Alves no banheiro da boate será atestada por um par de tênis. De acordo com informações do jornal La Vanguardia, publicadas nesta quinta-feira (2), Daniel estava em um ponto cego das imagens de segurança e seus tênis brancos são vistos no reflexo de um espelho quando a jovem, que afirma de ter sido vítima de abuso sexual por parte do jogador, entra no banheiro.

Desta forma, os dois lados da investigação estão com diferentes argumentos. A acusação tentará provar que os sapatos são de Daniel Alves, enquanto a defesa usará o elemento para provar que ele não estava na cabine naquele momento. Os defensores do jogador também querem reforçar que não havia situação de "dominação ou medo", como indicado pela vítima.

A mulher, que acusa o abuso, afirma que um dos motivos que a levou a entrar no banheiro seria o temor de que seria agredida na saída da boate ou de que alguém tentaria "colocar algo em sua bebida", conforme os documentos obtidos pelo La Vanguardia.

A jovem ainda disse que Daniel Alves teria insistido diversas vezes para entrar no banheiro. Em discordância, a defesa do jogador tenta mostrar que foi a mulher que entrou no local por vontade própria, dois minutos depois do brasileiro. No entanto, a acusação usaria a imagem dos tênis para afirmar que é Daniel quem segura a porta para que ela entre no banheiro.