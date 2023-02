SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar não estará em campo neste sábado (4), contra o Toulouse, pelo Campeonato Francês. Será a quarta partida em que o atacante brasileiro desfalca o PSG em 2023, de um total de oito.

OS MOTIVOS DOS DESFALQUES

01/01 - Lens 3 x 1 PSG (Francês)

Suspensão por conta da expulsão por conta o Strasbourg, dia 28 de dezembro, após dar um tapa na cara do adversário e depois simular um pênalti.

06/01 - Chateauroux 1 x 3 PSG (Copa da França)

O técnico Christophe Galtier informou que Neymar não jogaria para tratar a sua 'grave lesão no tornozelo', sofrida no primeiro jogo da Copa do Mundo, contra a Sérvia.

29/01 - PSG 1 x 1 Reims (Francês)

O PSG informou em nota oficial que Neymar ficaria em tratamento para se recuperar de uma 'fadiga muscular'.

04/02 - PSG x Toulouse (Francês)

Em outra nota oficial, o clube comunicou que Neymar seguirá com treinos e cuidados individuais 'após um desconforto no adutor' e retomará os treinos coletivos no início da próxima semana.

O PSG EM 2023

Sem Neymar, o PSG só venceu uma de suas partidas: contra o Chateauroux, pela Copa da França.

Nos quatro jogos que esteve em campo, o atacante brasileiro fez dois gols, deu duas assistências e recebeu dois cartões amarelos.

Com Neymar em campo, o PSG conseguiu duas vitórias, contra Angers e Pays de Cassel, um empate, com o Reims, e uma derrota, para o Rennes

Além de Neymar, Mbappé e Sergio Ramos também não encaram o Toulouse. O francês, aliás, ficará de molho por três semanas por causa de uma lesão na coxa e será desfalque inclusive contra o Bayern de Munique, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, dia 14 de fevereiro. Sergio Ramos, com uma contratura no adutor, também segue no departamento médico.