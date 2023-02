SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos tenta cumprir a promessa de reforços, mas encontra muita dificuldade no mercado. No "desespero", o time tem feito vários contatos com atletas do Brasil e exterior e acumulado respostas negativas.

O QUE ACONTECEU

Durante a invasão de uma torcida organizada no CT Rei Pelé, o presidente Andres Rueda prometeu três reforços até o dia 10.

Dia 10 é o prazo de inscrições para a primeira fase do Campeonato Paulista. O Santos já buscava contratações antes mesmo da invasão.

Um dos contatos do Santos foi com o Atlético-MG. O clube paulista sondou alguns atletas e tentou o atacante Ademir, mas o time mineiro pediu 4 milhões de dólares (R$ 20 mi).

Nos últimos dias, o clube da Vila Belmiro também fez nova tentativa frustrada por Jean Lucas, do Monaco (França).

A negociação mais próxima de ser finalizada é a de Lucas Lima, livre no mercado. A torcida organizada, porém, se mostrou contrária à chegada dele e o acordo ainda não foi concluído.

O Santos também tenta jogadores estrangeiros, por mais que tema pela adaptação neste momento difícil.

O QUE ESTÁ POR TRÁS

A pressão da organizada fez a diretoria acelerar o passo, mas várias tentativas não avançam, seja por falta de dinheiro e, principalmente, pelo momento do clube.

Os jogadores não têm demonstrado vontade de jogar no Santos por conta da crise e dos últimos anos problemáticos na gestão de Rueda.

O UOL ouviu que o clube alvinegro prioriza a chegada de meias e atacantes, principalmente depois da necessidade de cirurgia no ombro de Soteldo.

O prazo de inscrições no Paulistão termina dia 10, mas o departamento jurídico precisa de alguns dias de antecedência para viabilizar os registros.

Até o momento, o Santos trouxe cinco reforços: o goleiro Vladimir, o lateral-direito João Lucas, o zagueiro Messias, o volante Dodi e o atacante Mendoza. O presidente Andres Rueda havia prometido "três a quatro contratações de peso" e não cumpriu.