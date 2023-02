RABAT, MARROCOS (UOL/FOLHAPRESS) - Seguindo uma determinação da Fifa, o Flamengo liberou pouco mais de 15 minutos de treinamento para a imprensa acompanhar. E neste pouco tempo, os jornalistas notaram a ótima condição do gramado do estádio do FUS Rabat e também um fato curioso: um sugestivo som do sambista Jorge Aragão que funcionários do clube colocaram para tocar enquanto os jogadores ingressavam no campo.

"Mas há males na vida que vem para o bem..."

O refrão "mas há males na vida que vem para o bem", da canção "Falsa Consideração", de Aragão, ecoou coincidentemente durante a entrada de Vidal na atividade, justamente o pivô das polêmicas na véspera da vitória sobre o Boavista, pelo Campeonato Carioca.

O chileno se mostrou bem humorado, sorridente e brincando com os companheiros, algo rotineiro por parte do volante no dia a dia dos treinamentos.

A playlist de Jorge Aragão durou apenas no período de aquecimento. Assim que a comissão técnica iniciou efetivamente as atividades, o som foi desligado.

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz acompanhava o treino atentamente.

Embora o Prince Moulay El Hassan, embora seja acanhado e com capacidade de apenas 12 mil pessoas, impressionou pela qualidade do gramado e seus equipamentos.

O Flamengo treinará no local durante todo o período que permanecerá no Marrocos, se ausentando somente no dia 7, quando entrará em campo em Tânger, pelas semifinais, para enfrentar o vencedor do duelo entre Wydad Casablanca e Al Hilal, que se enfrentam logo mais, às 11h30 (horário de Brasília), pelas quartas de final.