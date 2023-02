SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Al Hilal, da Arábia Saudita, venceu o Wydad Casablanca, de Marrocos, nos pênaltis, na tarde deste sábado (4), e enfrentará o Flamengo nas semifinais do Mundial do Clubes, na próxima terça-feira (7).

Jogando em Rabat, capital de seu país, o Wwydad Casablanca abriu o placar no início do segundo tempo, com cabeçada de Ayoub el Amloud após escanteio. A equipe da Arábia Saudita chegou ao empate apenas nos acréscimos, com Kanno, de pênalti.

Ainda deu tempo de ambas as equipes terem um jogador expulso --o próprio autor do gol, no caso dos sauditas, e Jabrane, no caso dos marroquinos. A igualdade se manteve durante a prorrogação, e a vaga foi decidida nos pênaltis.

Os sauditas venceram a disputa pro 5 a 3. Todos os seus cobradores converteram seus pênaltis. O lateral Yahia Attiyat Allah, do Wydad, desperdiçou o seu. A bola bateu nas duas traves e saiu.

Em tese, os atletas do Al Hilal chegarão mais cansados à partida de terça-feira. Além da prorrogação, houve, somando-se os dois tempos, 14 minutos de acréscimos na partida. Isso pode ser bom para o Flamengo, que chegou ao Marrocos nesta sexta (3), menos de uma semana depois de perder a Supercopa para o Palmeiras.por 4 a 3.

O adversário do Real Madrid na outra semifinal sairá da partida entre Seattle Sounders, dos EUA, e Al Ahly, do Egito. A partida também acontece neste sábado.