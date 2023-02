SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Casemiro nunca havia recebido um cartão vermelho direto na carreira. Isso mudou na partida deste sábado (4) contra o Crystal Palace, quando o volante brasileiro esteve envolvido em uma briga generalizada após Antony ter sido jogado para fora de campo numa dividida.

O clima fechou e Casemiro agarrou o meio-campista Will Hughes, do Palace, pelo pescoço, como se o enforcasse. A confusão se desfez pouco depois, com a ajuda dos jogadores e da própria arbitragem.

O VAR chamou o árbitro Andre Marriner para uma revisão das imagens. Ele assistiu ao lance no monitor e aplicou o cartão vermelho ao brasileiro, que de início pareceu incrédulo, mas saiu de campo sem criar confusão.

Com dois cartões amarelos, sim. Casemiro é um jogador de pouquíssimas expulsões na carreira. A primeira foi pelo São Paulo, em 2012, em uma partida contra o Mogi Mirim. Pelo Real Madrid foram duas vezes: em 2019, contra o Real Valladolid, e, em 2021, contra o Barcelona.

A ida do brasileiro ao Manchester United trouxe segurança ao time. O Manchester United embalou um momento sob o comando de Erik Ten Hag e a presença de Casemiro é um dos fatores. A equipe está na 3ª posição do Campeonato Inglês, a três pontos do Manchester City e oito do Arsenal.

Suspensão será de três jogos. Na Inglaterra, quando um jogador recebe um cartão vermelho direto, ele obrigatoriamente cumpre uma suspensão por três partidas.