MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Luis Suárez foi mais uma vez destaque do Grêmio. O atacante uruguaio marcou duas vezes na vitória tricolor por 3 a 0 contra o Aimoré, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. O outro gol na Arena do Grêmio foi marcado por Bruno Uvini.

Suárez tem sete gols e uma assistência em cinco jogos pelo Grêmio. O uruguaio participou de oito dos 13 gols marcados pelo Grêmio no ano, somando o Gaúcho e a Recopa Gaúcha.

Ele é um dos artilheiros do estadual, com quatro gols, empatado com Pedro Henrique, do Internacional.

O uruguaio queria jogo. Além dos gols, ele era uma presença constante na referência do ataque, sempre buscando receber a bola para finalizar ou encontrar um companheiro.

O primeiro gol de Suárez foi o 600 da história da Arena. Ele ainda fez o 601. O Tricolor é o único 100% no Campeonato Gaúcho. Foram cinco jogos e cinco vitórias no torneio, com sete pontos a mais do que o segundo colocado.

O Grêmio volta a campo na próxima quinta-feira, (9), fora de casa, quando enfrenta o Juventude, pela sexta rodada do Gauchão, às 19h30. No mesmo dia, o Aimoré visita o Avenida, às 19h.

JOGO

Após uma jogada ensaiada, Cristaldo recebeu no bico da grande área e mandou uma bomba. A bola bateu no travessão e voltou para Bruno Uvini só cabecear para o fundo da rede e abrir o placar.

O segundo gol aconteceu aos 16 minutos, Cristaldo cobrou uma falta no meio da grande área e Suárez se antecipou à defesa. O uruguaio acertou um bom cabeceio e deixou o dele.

O Suárez ainda marcou mais um aos 40 minutos. O uruguaio deu um último gás e uma pressão na defesa do Aimoré. Deu certo. Ficou com a bola, invadiu a área pela direita e bateu bonito na saída do goleiro Willian.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3 x 0 AIMORÉ

Data: 04/02/2023

Local: Arena do Grêmio

Hora: 16h30 (de Brasília)

Cartões amarelos: Pingo (AIM), Vitor Barreto (AIM)

Gols: Bruno Uvini (GRE), aos 7' do 1º tempo (1-0); Luis Suárez (GRE), aos 16' do 2º tempo (2-0); Luis Suárez (GRE), aos 40' do 2º tempo (3-0)

GRÊMIO

Brenno, Fábio (Thaciano), Bruno Uvini (Gustavo Martins), Kannemann e Diogo Barbosa, Pepê (Thiago Santos), Cristaldo (Diego Souza) e Carballo, Bitello, Ferreira (Gabriel Silva) e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

AIMORÉ

William, Bruno Ferreira (Bravo), Milani, Guilherme Lacerda e Higor, Fábio, Mardley (Paulinho Dias) e Choco (Alisson Calegari), Dedé (Thalles), Wesley Pacheco e Vitor Barreto (Pedro Peralta). Técnico: Pingo.