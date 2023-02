SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com dois gols iniciados em um escanteio e outro anotado por Giovani em contra-ataque, o Palmeiras bateu o Santos por 3 a 1, neste sábado (4), no Morumbi, em clássico pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Murilo e Rony foram os autores dos outros gols alviverdes. Bauermann descontou no último lance do jogo.

O triunfo foi conquistado com muita superioridade e ainda contou o grito de 'olé' das arquibancadas após o terceiro gol. O resultado mantém a invencibilidade de 11 jogos seguidos sobre o Peixe. Desde que Abel Ferreira assumiu o comando do Palestra, são nove jogos, com oito vitórias e apenas um empate. Além disso, ainda mantém a invencibilidade e a liderança isolada no Estadual.

Com mais de 49 mil presentes, o clássico também marcou o maior público do Palmeiras como mandante no século. Anteriormente, o maior número havia sido registrado também um clássico, porém diante do Corinthians, no extinto torneio Rio-São Paulo.

Já o Santos amarga o quinto jogo seguido sem vencer. O time ganhou apenas do Mirassol, por 2 a 1, na estreia do Estadual e já amarga a lanterna do Grupo A, com apenas seis pontos. O Red Bull Bragantino, líder da chave, já tem 10. O O revés no clássico deve ampliar o mau momento entre o time e a torcida, que protestou na porta do CT nesta semana.

JOGO

O confronto começou com muitas paradas para atendimento médico até que, aos 14 minutos, João Paulo se machucou e precisou sair de campo três minutos mais tarde. Sem seu principal destaque nos últimos anos, o Santos sofreu o primeiro gol logo na primeira finalização com Vladimir na defesa.

Os visitantes sentiram demais o primeiro gol e passaram a ser completamente dominados no restante do confronto. O time da capital seguiu marcando alto e ampliou o placar ainda antes do intervalo. Na segunda etapa, o Alvinegro tentou pressionar e os mandantes exploraram os contragolpes, conseguindo ainda ampliar o resultado para iniciar os gritos de 'olé' no estádio.

No final, o Santos conseguiu o go de honra em cobrança de falta de Sandry, Bauermann cabeceia bonito, no canto de Weverton, já nos acréscimos.

O Santos volta a jogar na capital paulista, contudo desta vez como mandante. No Canindé, o Peixe recebe o São Bento na quarta (8), às 21h35. Um dia depois, na quinta (9), às 19h30, o Palmeiras recebe a Inter de Limeira no Allianz Parque. Ambos os embates acontecem pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 x 1 SANTOS

Competição: sexta rodada do Campeonato Paulista

Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo

Dia e hora: 4 de fevereiro, sábado, às 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Daniel Luis Marques

VAR: Adriano de Assis Miranda

Público: 49.241 presentes

Renda: R$ 2.073.483,00

Cartões amarelos: Marcos Rocha, Gabriel Menino, Zé Rafael (PAL); Dodi (SAN)

Gols: Murilo, aos 21 do primeiro tempo, Rony, aos 51 minutos do primeiro tempo e Giovani, aos 25 minutos do segundo tempo, para o Palmeiras; Eduardo Bauermann, aos 48 minutos do segundo tempo, para o Santos.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino (Jailson), Zé Rafael e Raphael Veiga (Atuesta); Dudu (Breno Lopes), Rony e Endrick (Giovani). Técnico: Abel Ferreira.

SANTOS

João Paulo (Vladimir); João Lucas, Messias, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Dodi (Lucas Barbosa), Sandry e Vinícius Zanocelo (Camacho); Mendoza, Marcos Leonardo (Maicon) e Lucas Braga (Raniel). Técnico: Odair Hellman.