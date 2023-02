SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A brasileira Rayssa Leal, 15, acabou com a discussão sobre a existência de apenas um verdadeiro campeonato mundial de skate. Por via das dúvidas, ela conquistou ambos. No ano passado, havia vencido a SLS (Street League Skateboarding), visto como um dos torneios mais importantes do circuito.

Neste domingo (5), ela promoveu a unificação dos títulos ao ganhar o Mundial de Street Skate. O evento aconteceu em Sharjah, nos Emirados Árabes.

A competição, a segunda a ser organizada pela World Skate, deveria ter acontecido em 2022 no Rio de Janeiro, mas foi cancelado. Rayssa havia ficado em terceiro em 2021.

Foi uma vitória com ramificações também no sistema de classificação para as Olimpíadas de Paris, em 2024. No ranking que vai definir as skatistas qualificadas para o torneio, a Rayssa obteve 80 mil pontos.

Fadinha, como a maranhense de Imperatriz ficou conhecida após um vídeo seu andando de skate usando uma fantasia de fada ter viralizado em 2015, havia machucado o punho durante o treino na semana passada, durante as quartas de final da competição, mas mesmo assim conseguiu se recuperar e vencer o torneio.

Ela chegou a ser levada para o hospital, mas exames não detectaram nenhuma fratura. Mesmo assim, participou da rodada final com imobilização no local.

Nos Jogos de Tóquio-2020, aos 13 anos, Rayssa ficou com a medalha de prata, também na modalidade street. Isso fez dela a pessoa mais jovem a conquistar uma medalha para o Brasil em jogos olímpicos.

Outras competidoras

A australiana Chloe Covelle e a japonesa Momiji Nishiya também demonstravam ótimo desempenho e subiram ao pódio neste domingo. Rayssa teve a pontuação de 255,58, Chloe ficou com a prata com 253,51 e Momiji com o bronze com 253,30.

Também competiram na final as brasileiras Gabi Mazetto, que garantiu o 6º lugar e Pâmela na 8ª posição.