- Fla faz 10 a 0 no Ceará para avançar na Supercopa do Brasil Feminina

O Flamengo não tomou conhecimento do Ceará e goleou por 10 a 0 em sua estreia na edição 2023 da Supercopa do Brasil Feminina, competição que inaugura a temporada 2023 do futebol feminino brasileiro. Com o triunfo na partida disputada neste domingo (5) no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, a equipe da Gávea carimbou o passaporte para as semifinais, nas quais mede forças com o Real Brasília.

CINCO VIRA, DEZ TERMINA! FIM DE JOGO!!!! Com gols de Sole Jaimes, Crivelari (3), Maria Alves, Duda (2), Thaisa, Gica e Jucinara, o Flamengo aplica 10 a 0 no Ceará e enfrentará o Real Brasília na semifinal da Supercopa do Brasil!



PRA CIMA, MINHAS #MeninasDaGávea! pic.twitter.com/333cDbwZU2 — Flamengo Futebol Feminino (@FlaFeminino) February 5, 2023

O destaque da partida foi Crivelari, que superou a goleira adversária em três oportunidades. Porém, o jogo também contou com gols de Duda (dois), Sole Jaimes, Maira Alves, Thaisa, Gica e Jucinara.

Outra equipe a carimbar a classificação neste domingo foi o Corinthians, que bateu o Atlético-MG por 1 a 0, no Estádio Distrital de Inamar, em Diadema, para avançar para a próxima fase, na qual pega o Internacional. O gol da vitória foi marcado por Vic Albuquerque.

FIM DE JOGO, VITÓRIA DAS BRABAS! ????



O Timão bate o Atlético-MG por 1 a 0 e avança para as semifinais da Supercopa Brasil! ????????



? Vic Albuquerque #RespeitaAsMinas#VaiCorinthians pic.twitter.com/Z4Gp6gv2DM — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) February 5, 2023

