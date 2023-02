RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o Audax-RJ por 3 a 0, na noite deste domingo (5), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Germán Cano desencantou na temporada em grande estilo e marcou três vezes, tornando-se o destaque do triunfo. Este foi quinto jogo dele em 2023 ? antes, havia atuado diante Resende, Madureira, Botafogo e Volta Redonda.

O argentino mostrou o repertório que a torcida estava acostumada. Abriu o placar com um bonito chute da entrada da área, e ampliou a vantagem em dois lances com boa presença de área.

Com o resultado, o Tricolor vai a 13 pontos e se mantém na briga no G4. O Audax-RJ, por sua vez, permanece com seis.

O Fluminense ditou o ritmo do primeiro tempo. A equipe de Fernando Diniz teve mais a posse de bola e presença no campo de ataque, criando oportunidades. Em duas deles, Cano balançou a rede e fez o time criar vantagem no placar. O Audax-RJ conseguiu levar mais perigo em um lance nos minutos finais.

O Audax voltou para o segundo tempo com modificações. O Flu conseguiu manter o ritmo, mas a equipe do técnico Júnior Lopes conseguiu chegar um pouco mais próximo do gol defendido por Fábio.

Diniz fez alterações na parada técnica, e com o time com um pouco mais de gás, o Flu voltou a "empurrar" o Audax. Nos minutos finais, Cano aproveitou e fez o terceiro dele no jogo.

Cano

Em 2022, Cano foi um dos principais jogadores do Fluminense. Como bons números, ele terminou o ano como artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil ? neste segundo caso, ao lado de Giuliano, do Corinthians.

*

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 3 X 0 AUDAX-RJ

Competição: Campeonato Carioca

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Dia e hora: 5 de fevereiro de 2023, domingo, às 18h (horário de Brasília)

Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Assistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Rafael Sepeda de Souza

Cartões amarelos: Nino (FLU); Igor Amaral, Levi (AUD)

Gols: Cano, do Fluminense, aos 8 minutos do primeiro tempo, aos 38 minutos do primeiro tempo e aos 44 minutos do segundo tempo.

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier (Alan), Nino, Manoel e Jorge (Guga); Felipe Melo (Yago Felipe), Martinelli e Ganso (Lima); Arias, Keno (Giovanni) e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

AUDAX-RJ

Leandro; Lucas Mota, Igor Amaral, Thomás Kayck e Kaio Cristian (Clisman); Miticov, Diego Valderrama (Keverton) e Higor Leite; Emerson Urso (Matheus Monteiro), Pablo Thomaz (Levi) e Julinho (Paulo Henrique). Técnico: Junior Lopes.