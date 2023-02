- Com gols de Roger Guedes e Adson, Corinthians vence o Botafogo-SP

O Corinthians derrotou o Botafogo-SP por 2 a 0, na noite deste domingo (5) em Itaquera, para chegar à terceira vitória consecutiva no Campeonato Paulista, o que lhe mantém com folga na liderança do Grupo C da competição com 13 pontos em seis partidas.

FIM DE JOGO! Vitória do Timão por 2?? a 0?? contra o Botafogo-SP, em duelo válido pelo @Paulistao!



? Róger Guedes

? Adson#DiaDeCorinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/IPhCaBz08z — Corinthians (@Corinthians) February 5, 2023

Diante de mais de 41 mil torcedores, o Timão construiu a vitória na etapa inicial. Em jogada de ataque rápida, Renato Augusto encontra Roger Guedes com um toque de calcanhar. E o camisa 10 avançou até o interior da área, se livrou de um marcador e finalizou com categoria aos 30 minutos.

Seis minutos depois, Adson aproveitou falha da defesa do Botafogo para dominar a bola dentro da área e finalizar com força, não dando nenhuma chance para o goleiro Matheus Albino.

Na próxima rodada o Corinthians terá pela frente o São Bento, a partir das 21h30 (horário de Brasília) de quinta-feira (9) no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

Vitória suada

Quem não teve facilidade para somar três pontos neste domingo foi o São Paulo, que bateu o Santo André por 1 a 0 graças a um gol do zagueiro Alan Franco nos acréscimos da partida. O resultado levou o Tricolor aos 11 pontos, na ponto do Grupo B.

?????? Na raça, nos acréscimos!



Meu zagueiro marcou o primeiro gol com a camisa tricolor e garantiu os três pontos!#VamosSãoPaulo ???????? pic.twitter.com/WVQu0tmyGC — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 5, 2023

Botafogo-SP | Campeonato Paulista | Corinthians | Esportes | futebol | Santo André | São Paulo