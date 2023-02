SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Inter de Limeira venceu a Portuguesa na noite deste domingo (5), no Canindé, e assume a vice-liderança do Grupo A. Já o time da Lusa chega a sua terceira derrota e vê sua situação se complicar no Campeonato Paulista.

O único gol da partida foi marcado por Iago Teles após um apagão que atingiu o estádio por uma queda de energia.

O resultado colocou a Inter de Limeira na vice-liderança do Grupo A, com dez pontos. A Portuguesa, por sua vez, está na degola do Grupo, com quatro. Atrás do líder Palmeiras, 14, São Bernardo, 11, e Santo André, com 10.

A Portuguesa volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Guarani, às 20h30, no Brinco de Ouro. A partida da Lusa vai marcar um duelo direto contra a zona de rebaixamento. A Inter enfrenta o Palmeiras na quinta-feira (9), ás 19h30, no Allianz Parque.