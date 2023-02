SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos negocia a contratação de Daniel Ruiz, meia-atacante do Millonarios. O jogador tem 21 anos e já foi convocado para a seleção principal da Colômbia.

O Millonarios havia exigido a venda, mas se convenceu com o empréstimo com opção de compra por volta de R$ 20 milhões. A negociação avançou nas últimas horas e precisa ser concluída rapidamente para haver tempo hábil antes da inscrição na primeira fase do Campeonato Paulista, válida até sexta-feira (10).

DOIS EM UM

Ruiz recebeu outras propostas do Brasil e do exterior, porém, se animou com a possibilidade de jogar no Santos de Pelé e Neymar.

Ele é meia e também pode atuar como ponta, duas funções com poucas peças no atual elenco, principalmente depois das lesões de Carabajal e Soteldo.

O Santos está acertado com Lucas Lima, ficou perto de fechar com Daniel Ruiz e ainda quer pelo menos mais um reforço nessa semana. O técnico Odair Hellmann pediu um volante.