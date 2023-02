SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Já faz um ano que o atacante João Figueiredo, 26, vive em Gaziantep, na Turquia, junto com sua mulher, Milleny Araújo. Ele joga no time local, que disputa a primeira divisão do país. Na última madrugada, por acaso, o atleta não estava na cidade, uma das mais atingidas pelo terremoto que deixou mais de 2.300 mortos.

"Foi um livramento. Senti um pouco do tremor em Antália, acordei com o lustre balançando, mas nada aconteceu. Já até estou acostumado. Mais tarde, de manhã cedo, minha mãe me ligou desesperada, meus amigos, até aqui mesmo da Turquia queriam saber onde eu estava", contou.

Foi realmente por acaso que Figueiredo ficou longe do epicentro do terremoto.

Ele tem por costume voltar para casa quando disputa partidas na cidade do adversário, mas no sábado (4), depois que o Gaziantep perdeu por 1 a 0 para o Antalyaspor, Figueiredo decidiu emendar na folga de domingo (5), fugir da neve e permanecer por mais um dia em Antália, cidade turística na costa do Mediterrâneo ? que não sofreu danos com o terremoto.

"Minha mulher teve bebê há dois meses e está no Brasil. Até por estar sozinho, resolvi ficar mais um dia no hotel. Antália é conhecida por ter hotéis de qualidade e é uma cidade turística bem conhecida", completou.

Muitos colegas do jogador, o treinador do clube e o diretor voltaram para Gaziantep, mas, até onde sabe, todos estão bem e em segurança.

O problema agora é que muitos não têm onde morar.

"Tem gente acampada no carro, em pátios. Sei que tem gente que foi morar no clube. Me contaram que tem funcionário dormindo até no ônibus do time por não poder voltar para casa. Além de tudo, o frio atrapalha muito", disse.

"A Turquia inteira sentiu a tragédia, mesmo aqui em Antália. Os turcos são muito unidos. Todos conhecem alguém que morreu, eu sei de um colega goleiro do Malatyaspor, uma cidade próxima [a corpo de Eyüp Türkaslan, 28, foi encontrado nos escombros]."

Há outros jogadores desaparecidos pela região.

CIDADE DESTRUÍDA

Com a liga local suspensa, Figueiredo pretende voltar ao Brasil para se reencontrar com a família e aguardar por notícias. Até porque não vai ser fácil voltar a Gaziantep no momento. A cidade foi devastada pelo terremoto e o aeroporto local fechou para voos comerciais.

"Meus amigos disseram que a cidade está um caos. Não há energia, neva muito e tem corre-corre para todo lado. Todos estão muito muito tristes e pedindo forças. Eles estão seguros, mas dizem que a situação é muito triste e assustadora. Apenas um colega perdeu uma pessoa da família, o restante que contatei conseguiu sair da cidade e ir para casa de familiares em lugares mais afastados", disse Milleny.

O apartamento onde o casal mora não sofreu danos sérios e os vizinhos seguem no prédio, mas ela conta que viu nas redes sociais um vídeo de um restaurante que costumava frequentar com o marido. O lugar está destruído.

Ela lembra que Gaziantep é um destino muito popular na Turquia pelo turismo gastronômico e pelo castelo que acabou destruído no terremoto.