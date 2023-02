RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Christian Atsu, jogador ganês que está desaparecido após o terremoto que atingiu a Turquia, pavimentou boa parte da carreira no futebol inglês e, atualmente, defende o Hatayspor. O meia-atacante defendeu a seleção de Gana e atuou na Copa do Mundo de 2014. Fora dos campos, é embaixador de projetos sociais no país natal.

Atsu, de 31 anos, marcou o gol da vitória por 1 a 0 do Hatayspor sobre o Kasimpasa, neste domingo (5), pelo Campeonato Turco. Ele balançou a rede em cobrança de falta já nos acréscimos do jogo e celebrou nas redes sociais. "Vitória importante para o time. Feliz por ter marcado", publicou.

O diretor esportivo do Hatayspor também está desaparecido após os tremores: Taner Savut. Segundo um porta-voz do clube, ele foi soterrado.

"Não conseguimos entrar em contato com nosso diretor esportivo Taner Savut. Ele está sob os escombros. Também não conseguimos falar com Christian Atsu, e soubemos que seu prédio se transformou em um desastre", disse Mustafa Özat, porta-voz do Hatayspor.

POR ONDE ELE PASSOU

Atsu deu os primeiros passos na academia do Feyenoord, em Gana. Depois, se transferiu para as categorias de base do Porto, de Portugal. Posteriormente, foi negociado junto ao Chelsea.

Ao longo da carreira, defendeu clubes como Vitesse, da Holanda, Everton e Bournemouth, da Inglaterra, Málaga, da Espanha, e Al Raed, da Arábia Saudita.

O clube que ficou mais tempo e ganhou mais destaque foi o Newcastle, da Inglaterra, que defendeu entre as temporadas 2016/2016 e 2020/2021.

Pela seleção de Gana, Atsu atuou na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, e na Copa Africana de Nações de 2013, 2015, 2017 e 2019. Foi eleito o melhor jogador da edição de 2015.

Fora de campo, Atsu ajuda alguns projetos sociais. Ele aparece como embaixador do "Arms around the child" [braços ao redor da criança, em tradução livre], que tem atuação em Gana, África do Sul e Índia, por exemplo. Em uma publicação de 11 de janeiro, a página da ação desejou "feliz aniversário" e agradece o apoio "especialmente aos novos edifícios escolares" que estavam para ser finalizados.

Além disso, segundo o site "Kyfilla", o jogador fez doação ao "Crime Check Foundation", ONG que atua em apoio a pessoas que cometeram pequenos delitos e pela reintegração à sociedade.

Segundo o site "Pulse sport", uma das pessoas que o atleta ajudou estava presa por roubar milho. Em uma postagem no Facebook, o projeto afirmou que um detento que foi auxiliado era cego.