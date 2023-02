SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos tenta a contratação de Charles Aránguiz, meio-campista do Bayer Leverkusen. O chileno tem 33 anos e contrato com o clube da Alemanha até junho de 2023.

O clube alvinegro fez contato com o empresário do atleta e aguarda para saber as condições necessárias para tirá-lo do Bayer. O prazo de inscrições no Campeonato Paulista termina na próxima sexta-feira (10) e há pouco tempo hábil para a transferência.

SOLUÇÃO

O Santos entende que o esforço em Aránguiz é válido, mesmo que os salários sejam altos e a última partida do volante tenha sido em outubro de 2022.

O técnico Odair Hellmann e o coordenador esportivo Falcão conhecem Aránguiz por causa da boa passagem pelo Internacional e são entusiastas da contratação. Eles entendem que o chileno pode dar o equilíbrio esperado ao meio-campo santista.

O Santos está acertado com o meia Lucas Lima, avançou na negociação pelo meia-atacante colombiano Daniel Ruiz e tenta o volante chileno Charles Aránguiz. Antes chegaram o goleiro Vladimir, o lateral-direito João Lucas, o zagueiro Messias, o volante Dodi e o atacante Mendoza.

Em invasão de torcedores organizados no CT Rei Pelé na semana passada, o presidente Andres Rueda prometeu pelo menos três reforços até o dia 10. O Santos é o último colocado do Grupo A do Campeonato Paulista e vive crise.