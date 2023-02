RABAT, MARROCOS (UOL/FOLHAPRESS) - Contratado este ano, o técnico Vítor Pereira tem enfrentando um grande desafio na carreira ao ter três decisões pelo Flamengo com apenas pouco mais de um mês de trabalho. Após perder o título da Supercopa do Brasil para o Palmeiras na semana passada, a pressão por conquistas aumentou mesmo com o pouco tempo no comando, algo que ele garante que não o abala.

"Com a experiência que tenho, digo que é muito melhor a pressão por títulos do que a do rebaixamento. A do rebaixamento sufoca, mas a por títulos nos incendeia por dentro, nos entusiasma. É uma oportunidade única de estarmos a apenas dois jogos do nosso sonho", declarou na entrevista coletiva de imprensa promovida pela Fifa no Marrocos.

"O tempo de trabalho eu já sabia, mas isso não será justificativa para não encarar esse Mundial com a missão que encaramos", complementou.

REPRESENTANDO O CONTINENTE E MILHÕES DE TORCEDORES

Na véspera de enfrentar o Al Hilal pela semifinal do Mundial de Clubes, Vítor Pereira citou a responsabilidade de estar representando milhões de torcedores do Flamengo e também o continente sul-americano.

"Motivado estamos todos. Sabemos que podemos dar uma alegria muito grande aos nossos torcedores, representando milhões de pessoas, representando também um continente. É com essa força anímica que iremos jogar amanhã", disse.

Vítor Pereira também pregou respeito ao Al Hilal, citando o desempenho recente do time da Arábia Saudita, que tem disputado títulos constantemente.

"A semifinal anterior eu não estive presente [contra o Flamengo, em 2019], mas conheço o valor do Al Hilal. Não sei se no Brasil o conhecimento do Al Hilal se reporta ao torneio anterior, mas eu conheço bem porque lá estive por um ano. Sei a dimensão do clube, todos os anos lutam por títulos, tem jogadores de qualidade. Com certeza será um jogo de dificuldade, temos que estar atentos".

Flamengo e Al Hilal se enfrentam nesta terça-feira (7), às 16h (horário de Brasília), em Tânger (Marrocos), pela semifinal do Mundial de Clubes.