TÂNGER, MARROCOS (UOL/FOLHAPRESS) - Evento oficial da Fifa, as coletivas de imprensa de Flamengo e Al Hilal, na véspera do duelo pela semifinal do Mundial de Clubes, que acontece nesta terça (7) contaram com um "climão" ocasionado por um repórter da Arábia Saudita. Tanto nas entrevistas rubro-negras quanto na do time árabe, ele questionou os entrevistados sobre um suposto posicionamento da mídia brasileira de estar tratando o jogo como "fácil" para a equipe da Gávea.

O CLIMÃO PELO LADO DO FLAMENGO

A pergunta foi feita primeiramente na coletiva do Flamengo, para o técnico Vítor Pereira e o zagueiro David Luiz.

O defensor demonstrou um sinal de estranheza e espanto quando ouviu o questionamento, e o treinador preferiu não polemizar.

"A semifinal anterior eu não estive presente [contra o Flamengo, em 2019], mas conheço o valor do Al Hilal. Não sei se, no Brasil, o conhecimento do Al Hilal se reporta ao torneio anterior, mas eu conheço bem porque lá estive por um ano. Sei a dimensão do clube, todos os anos lutam por títulos, tem jogadores de qualidade. Com certeza será um jogo de dificuldade, temos que estar atentos", disse Vítor Pereira.

O CLIMÃO PELO LADO DO AL HILAL

A pergunta na coletiva do Flamengo já havia causado certo incômodo entre os jornalistas brasileiros, e ela foi repetida na entrevista do Al-Hilal, desta vez direcionada ao treinador Ramón Díaz.

"A mídia brasileira tem dito que vai ser fácil para o Flamengo. O que você acha disso?", questionou o repórter árabe.

Porém, antes que Ramón Díaz respondesse, um outro repórter, só que espanhol e que era freelancer, confrontou a informação do jornalista árabe.

"Isso não é verdade. Isso não está sendo falado", declarou o espanhol, falando diretamente para o treinador argentino.

Díaz, porém, preferiu enaltecer o Al-Hilal e criticar o formato do Mundial de Clubes.

"Nossa equipe é tricampeã da Liga de Ásia, campeã da Copa do Rei, tem 13 ou 14 jogadores na seleção, mas o mais importante é que há de se jogar, competir", disse o treinador, complementando:

Tivemos um jogo 48 horas antes, e o Flamengo terá a mesma vantagem que o Real Madrid, vai jogar diretamente a semifinal. Me parece que temos que corrigir, porque senão terão vantagem esportiva".

O QUE MOTIVOU O REPÓRTER ÁRABE A FAZER A PERGUNTA?

Segundo apuração do UOL Esporte, a motivação para a pergunta do repórter árabe foi em função de um vídeo de um jornalista do "Bandsports", que na ocasião da gravação, disse:

"Basicamente é: se o Flamengo não passar do Al Hilal na próxima terça-feira, vai ser um vexame daqueles, porque esse time é muito ruim".

Perfis esportivos árabes obtiveram o vídeo e traduziram para o árabe, viralizando a postagem nas redes sociais sauditas.

Flamengo e Al-Hilal se enfrentam nesta terça-feira às 16h (horário de Brasília), pela semifinal do Mundial de Clubes, em Tânger, no Marrocos. Na outra semifinal, Real Madrid e Al-Ahly duelam no dia 8, no mesmo horário, em Rabat.