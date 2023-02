SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil venceu o Paraguai por 2 a 0, nesta segunda-feira (6), manteve 100% de aproveitamento no hexagonal final do Sul-Americano sub-20 e, de quebra, garantiu vaga na Copa do Mundo da categoria.

Giovane e Ronald, de cabeça, marcaram os gols da seleção brasileira, que sofreu com as perigosas investidas paraguaias no segundo tempo e contou com boa atuação de Mycael para sustentar o placar.

Com o resultado, a equipe de Ramon Menezes chegou aos nove pontos e não tem mais como cair para a quinta posição nas duas rodadas restantes ?os quatro primeiros colocados ao final do torneio disputarão o Mundial na Indonésia a partir de maio.

O título do Sul-Americano, no entanto, ainda é incerto. Brasileiros e uruguaios têm a mesma pontuação e se enfrentam na quinta (e última) rodada. O duelo, portanto, será uma espécie de final, já que o torneio não possui formato de mata-mata.

GOLS E DESTAQUES

O Brasil escapou da forte marcação rival e abriu o placar em sua primeira finalização. Patryck recebeu na ponta esquerda e fez uma inversão na direção de Giovane, que apareceu por trás dos zagueiros, cabeceou para o gol e balançou as redes pela primeira vez no torneio.

O Paraguai abusou da força física no primeiro tempo. Gomez ?com um pisão em Robert Renan? e Olmedo ?com uma cotovelada em Marlon Gomes fora da bola? eram os mais exaltados. O time de Ramon Menezes "revidou" quando Jean Henrique acertou o próprio Gomez também de forma truculenta e levou amarelo.

A vantagem parcial gerou espaços na defesa e resultou em sustos protagonizados pelo ataque paraguaio. Logo aos dois minutos, Quintana recebeu cruzamento da direita e obrigou Mycael a fazer linda defesa. Quase que no lance seguinte, o goleiro viu a bola carimbar a sua própria trave em cabeceio de Gilberto Flores. Pelo alto, Servin também infernizou.

O Paraguai não transformou seus ataques em gols e foi punido justamente pela eficiência brasileira. No primeiro chute do time de Ramon Menezes no segundo tempo, já na casa dos 35 minutos, a bola acabou em escanteio. Na cobrança, Ronald apareceu entre os zagueiros e, também de cabeça, decretou o placar.