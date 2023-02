TÂNGER, MARROCOS (UOL/FOLHAPRESS) - Pouco mais de três anos depois e uma eliminação na semifinal, o colombiano Cuellar irá reencontrar o Flamengo no Mundial de Clubes. Com uma saída problemática do clube rubro-negro depois de três temporadas defendendo o clube vermelho e preto, o volante acredita que o novo duelo contra o seu Al-Hilal será diferente.

"Já são três anos e meio [da semifinal do Mundial de 2019] e, obviamente, o Flamengo mudou de treinador, de jogadores que não estiveram nesta semifinal em 2019... Vai ser um jogo diferente, de muita qualidade. Temos muita qualidade do meio para frente, o Flamengo também. Temos que entrar muito focados, defender bem e achar os espaços para tentar vencê-los", disse após a classificação do Al Hilal nas quartas de final do Mundial.

A SAÍDA CONTURBADA

Peça importante durante boa parte de seu período no Flamengo, Cuellar perdeu espaço com a chegada do técnico português Jorge Jesus. Em meio a isso, o volante, na época, recebeu propostas atraentes do Al Hilal e também do Bologna, da Itália.

Sem a sequência de outrora, o colombiano viu com bons olhos a transferência para o exterior, mas como de praxe atualmente, o Flamengo não facilitou a saída e foi firme na negociação.

Cuellar, então, alegou questões particulares e pediu para não ser relacionado para as partidas próximas do clube rubro-negro, causando um desconforto interno e uma reação da diretoria.

O Flamengo emitiu uma nota oficial dura na ocasião, onde um trecho dizia: "A vice-presidência de futebol discorda do posicionamento do atleta, entende que não pode atendê-lo no momento e informa que o afastou por tempo indeterminado das atividades do departamento de futebol".

DESPISTA SOBRE SUPOSTO INTERESSE DO VASCO

O nome de Cuellar foi especulado no Vasco nas últimas semanas. Questionado sobre o assunto, o volante despistou e fez questão de frisar que está feliz no Al Hilal.

"Eu estou muito focado aqui no Mundial, no meu time, que é o Al Hilal. Minha família está muito adaptada ao mundo árabe, e só isso. Se tiver oportunidade mais na frente de voltar ao Brasil, consultarei, obviamente, minha família para ver o que é o melhor para mim. Mas neste momento, estou muito feliz aqui no Al Hilal", disse.

MICHAEL É OUTRO EX-FLAMENGO

O Al Hilal conta ainda com o atacante Michael, outro que teve passagem marcante pelo Flamengo. Após a classificação sobre o Wydad Casablanca, ele não escondeu que, em caso de retorno ao Brasil, coloca o time rubro-negro como prioridade:

"Sim [prioridade], por conta do que o Marcos Braz fez por mim. A gratidão que eu tenho por ele é grande. Porém a gente não pode falar: 'O Flamengo tem que trazer de volta'. Não, o futebol também tem outras variedades, mas o futuro a Deus pertence. Tenho mais quatro meses ainda e, logo, logo, vai dar certo para vocês saberem".

Flamengo e Al Hilal se enfrentam nesta terça-feira (7), às 16h (horário de Brasília), em Tânger, no Marrocos, pela semifinal do Mundial de Clubes.