SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A RedeTV! fará a transmissão do Super Bowl LVII, entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, que acontece no domingo (12), a partir das 20h30 (de Brasília), no State Farm Stadium, em Phoenix, no Arizona.

É o segundo ano consecutivo que a emissora exibirá o Super Bowl em TV aberta ?ano passado ela transmitiram a vitória do Los Angeles Rams contra o Cincinnati Bengals. Além da RedeTV!, a ESPN vai transmitir o duelo em seu canal na TV fechada e no Star + (serviço de streaming).

A cobertura contará com a narração de Marcelo do Ó, comentários de Gabriel Golim e Pathy dos Reis. Fábio Borges, correspondente internacional da emissora, estará in loco para falar sobre os bastidores do Super Bowl.

A transmissão da RedeTV! do evento começa às 19h com o aquecimento para o Super Bowl, com matérias especiais e curiosidades sobre o futebol americano.