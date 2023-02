TÂNGER, MARROCOS (UOL/FOLHAPRESS) - Foram meses de uma arrastada novela, com muitas nuances, expectativa e um investimento de cerca de R$ 85 milhões. O badalado retorno de Gerson ao Flamengo foi a principal aposta da diretoria para o Mundial de Clubes, mas por ironia do destino, o que era para ser uma solução, durou apenas 53 minutos.

Gerson cometeu pênalti nos acréscimos do primeiro tempo, aos 52 minutos, após revisão do VAR. O meia, que já tinha recebido um cartão amarelo aos 15, levou outro e foi expulso.

Durante a revisão do VAR, Gerson disse a todo o momento que não havia feito nada, mas as imagens mostram um toque no tornozelo de Vietto.

Ao ser expulso, se mostrou incrédulo e depois se direcionou ao vestiário.