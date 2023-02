RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Everton Ribeiro lamentou a derrota do Flamengo para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 3 a 2, na semifinal do Mundial de Clubes, e admitiu que o início de temporada da equipe da Gávea não é bom.

O camisa 11, por outro lado, afirmou que o elenco rubro-negro tem de trabalhar para mudar o atual cenário. Há 10 dias, a equipe foi vice da Supercopa do Brasil, após derrota para o Palmeiras.

"Momento difícil, vão vir críticas. Mais um desafio para passarmos por cima e só trabalhando vamos poder passar por isso. É um começo de ano ruim para a gente. Temos de trabalhar, juntar as forças. Não é fácil. É um time vencedor, mas temos de fazer tudo novamente, não gostamos de viver no passado, gostamos de viver no presente. Temos de trabalhar mais, evoluir mais para alcançar novamente o nosso melhor", disse Everton Ribeiro.

O triunfo saudita aconteceu com dois gols de Salem Al-Dawsari, em duas cobranças de pênalti, e Vietto. Pedro marcou os gols do Fla. O volante Gerson foi expulso no fim do primeiro tempo.

"Não conseguimos alcançar o objetivo. Eles neutralizaram o nosso jogo e, em dois lances dentro da área, acabamos tomando os gols. Com a expulsão, realmente, ficou difícil e não conseguimos, como equipe, neutralizarmos e reverter essa partida", afirmou Everton Ribeiro.