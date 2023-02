SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo perdeu para o Al-Hilal por 3 a 2 e está eliminado do Mundial de Clubes. Com isso, o jornal espanhol 'Marca' relembrou a provocação feita por Arturo Vidal quando o rubro-negro conquistou a Copa Libertadores.

"Quando o Flamengo ganhou a Libertadores eles lembraram dos jogadores do Real Madrid. Principalmente Arturo Vidal. E agora eles não poderão cumprir sua ameaça na final", escreveu o veículo.

Após o título da competição continental, os jogadores da equipe carioca cantaram: "Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar!".

No entanto, a fala do chileno foi mais dura. Vidal pegou o microfone durante a comemoração e disse: "Real Madrid, vamos te fu***".

Com a derrota do Flamengo, Real Madrid e Al-Ahly se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 16h (de Brasília), para saber quem vai enfrentar o Al-Hilal na grande final do Mundial da Fifa.