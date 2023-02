RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo perdeu para o Al-Hilal por 3 a 2 nesta terça-feira (7) e está fora da final do Mundial de Clubes. Após a partida, o atacante Gabigol criticou a postura do árbitro Istvan Kovacs, da Romênia. O atacante disse que foi uma arbitragem "totalmente duvidosa".

"Foi um grande jogo, mas com arbitragem totalmente duvidosa. Antes de começar o jogo ele já estava encarando a gente. A gente chegava perto para falar coisas normais de jogo e ele já dava cartão. Comigo mesmo foi assim. Eu fiz uma falta, não falei com ele, quis que o jogo seguisse, ele me deu cartão", disse o atacante.

Gabi também falou sobre o pouco tempo de trabalho de Vítor Pereira, mas afirmou que isso não pode ser usado como desculpa.

"Claro que é uma derrota muito dolorida, o tempo de trabalho é claro que influencia, não tem como a gente falar que não, mas não podemos nos apoiar isso. Poderíamos ter jogado mais", completou.

Agora, o Flamengo espera o perdedor do jogo entre Real Madrid e Al-Ahly para saber quem enfrenta na disputa de terceiro lugar. O jogo será em Rabat no sábado, às 12h30 (de Brasília).

"Temos que sofrer come essa derrota, mas amanhã levantar a cabeça para melhorar. Claro que a derrota foi muito dolorosa, mas com muito orgulho viemos aqui, representamos o Flamengo. Jogamos no maior clube do Brasil, representamos uma torcida gigante", completou o artilheiro.