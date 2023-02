SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Lima oficializou seu retorno ao Santos nesta terça-feira (7), por meio de suas redes sociais. O Santos já estava fechado com o jogador desde a semana passada, restava a assinatura.

O clube ainda não anunciou o meia oficialmente, mas segundo apurou o UOL, a direção fechou um contrato de produtividade com validade até 4 de maio.

No vídeo de anúncio, Lucas Lima pediu desculpas ao torcedor pela sua postura em 2017, quando deixou o Santos. Na época, o jogador cutucou o clube ao dizer que "jogaria em um estádio lotado".

"Tô voltando, um motivo de muito orgulho. Mas queria pedir desculpas por todas as vezes que magoei, que feri. Ao torcedor e ao Santos. Sei que não lidei da melhor forma e me arrependo, mas tenho nova chance para escrever nova história no lugar onde mais feliz na vida. Consegui títulos. Espero receber todo carinho e confiança de alguns, aos que não tem: eu entendo. Vou voltar a mostrar o meu valor e a jogar o futebol que sempre apresentei no Peixão", disse.

Além de Lucas Lima, o Santos planeja anunciar Daniel Ruiz até o final desta semana. O jogador ainda não viajou ao Brasil, mas é esperado para exames e assinatura do contrato.